ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Устроившего погром в торговом центре Евроопт брестчанина приговорили к 6 годам колонии

02.04.2020 12:46 — ЧП | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Суд Московского района Бреста огласил сегодня приговор по уголовному делу о погроме в торговом центре, передает корреспондент БЕЛТА.

Устроившего погром в торговом центре Евроопт брестчанина приговорили к 6 годам колонии

Под стражей 19-летний брестчанин находится с 17 августа 2019 года. Той ночью он разбил топором входные двери в торговый центр и устроил погром. Парень беспричинно повредил и уничтожил имущество 10 торговых точек, причинив ущерб на общую сумму более Br32,3 тыс. В частности, были разбиты витрины, мобильные телефоны различных моделей, кузов легкового автомобиля, испорчены около 170 наименований товаров. Во время задержания молодой человек игнорировал требования милиционеров бросить топор, не позволял приблизиться к себе. Только после двух предупредительных выстрелов в воздух один из правоохранителей выбил у него из рук орудие, и парня задержали.

Устроившего погром в торговом центре Евроопт брестчанина приговорили к 6 годам колонии

Суд признал молодого человека виновным по ч.1 ст.339 (хулиганство), ч.3 ст.218 (умышленное уничтожение и повреждение имущества, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере) и ст.364 (угроза применения насилия в отношении сотрудника милиции) УК. Он приговорен к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

Приговор не вступил в законную силу. Он может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке в Брестском областном суде.

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Суд Московского района Бреста огласил сегодня приговор по уголовному делу о погроме в торговом центре, передает корреспондент БЕЛТА. Под стражей 19-летний...
 
Новости дня
Новости ЧП
 
У пинчанки украли хрустальную посуду из серванта
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

01.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
02.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика