Жителя Костюковичей будут судить за то, что он, будучи пьяным, облил бензином и поджег приятеля

Источник материала: Tut.by

За покушение на убийство с особой жестокостью будут судить 21-летнего жителя Костюковичей. Он облил бензином и поджег приятеля , с которым пил, а потом подрался. Пострадавший уже 3 месяца в больнице — он все еще на лечении, сообщает СК.



Фото: Следственный комитет

Как сообщалось ранее, 31 декабря 2019 года вечером обвиняемый был дома у 23-летнего знакомого в частном доме в Костюковичах. Молодые люди пили алкоголь, поссорились, хозяин дома несколько раз ударил гостя. Тот обиделся, пошел домой и вернулся с канистрой с бензином.

По материалам дела, как только потерпевший открыл калитку, обвиняемый выплеснул на него бензин из канистры и поджег с помощью зажигалки. Хозяин дома упал на землю, пытаясь погасить пламя. Знакомая потерпевшего была в этот момент дома и вызвала скорую. Молодой человек получил ожоги более 30% тела и до сих пор в больнице.

— В ходе предварительного следствия обвиняемый неоднократно менял свои показания, чтобы уменьшить степень своей вины. Говорил, что все произошло случайно. Потом — что облил бензином, но не поджигал, а возгорание произошло, когда знакомый подкуривал. Как показал следственный эксперимент, такой вариант исключен, — добавили в СК.

Молодому человеку предъявлено обвинение за покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью. Он под стражей. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.