ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Жителя Костюковичей будут судить за то, что он, будучи пьяным, облил бензином и поджег приятеля

02.04.2020 14:00 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

За покушение на убийство с особой жестокостью будут судить 21-летнего жителя Костюковичей. Он облил бензином и поджег приятеля, с которым пил, а потом подрался. Пострадавший уже 3 месяца в больнице — он все еще на лечении, сообщает СК.


Фото: Следственный комитет

Как сообщалось ранее, 31 декабря 2019 года вечером обвиняемый был дома у 23-летнего знакомого в частном доме в Костюковичах. Молодые люди пили алкоголь, поссорились, хозяин дома несколько раз ударил гостя. Тот обиделся, пошел домой и вернулся с канистрой с бензином.

По материалам дела, как только потерпевший открыл калитку, обвиняемый выплеснул на него бензин из канистры и поджег с помощью зажигалки. Хозяин дома упал на землю, пытаясь погасить пламя. Знакомая потерпевшего была в этот момент дома и вызвала скорую. Молодой человек получил ожоги более 30% тела и до сих пор в больнице.

— В ходе предварительного следствия обвиняемый неоднократно менял свои показания, чтобы уменьшить степень своей вины. Говорил, что все произошло случайно. Потом — что облил бензином, но не поджигал, а возгорание произошло, когда знакомый подкуривал. Как показал следственный эксперимент, такой вариант исключен, — добавили в СК.

Молодому человеку предъявлено обвинение за покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью. Он под стражей. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

Читайте также

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Устроившего погром в торговом центре Евроопт брестчанина приговорили к 6 годам колонии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

01.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
02.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика