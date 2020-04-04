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От кучи мусора загорелась трава

04.04.2020 — ЧП | Радзiма  
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Источник материала: Радзiма

От кучи мусора загорелась трава
Около двух часов дня 21 марта спасателям поступило сообщение о том, что в Борисовщине горит сухая растительность. Как позже выяснилось, женщина сжигала мусор на своем приусадебном участке, на несколько минут она зашла в дом по делам, а в это время огонь перекинулся на траву. Поняв, что сама не справится и есть угроза рядом расположенным постройкам, женщина поспешила вызвать пожарных. Прибывшие спасатели оперативно потушили возгорание, его площадь была 400 квадратных метров. В отношении женщины начат административный процесс.

Сотрудники РОЧС напоминают, что сжигание мусора на приусадебном участке не запрещено, но при этом необходимо соблюдать безопасность. Разжигать костры можно только в безветренную погоду, на расстоянии не менее 10 метров от построек, 20 — от леса и 30 — от соломы. Обязательно нужно следить за огнем, под рукой иметь ведро с водой. После сжигания мусора горящие материалы следует потушить до полного прекращения тления. В случае обнаружения загорания сухой растительности немедленно сообщите о случившемся по телефонам 101 или 112.

 

 
 
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Около двух часов дня 21 марта спасателям поступило сообщение о том, что в Борисовщине горит сухая растительность. Как позже выяснилось, женщина сжигала мусор на...
 
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