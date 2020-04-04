|
От кучи мусора загорелась трава
Источник материала: Радзiма
Сотрудники РОЧС напоминают, что сжигание мусора на приусадебном участке не запрещено, но при этом необходимо соблюдать безопасность. Разжигать костры можно только в безветренную погоду, на расстоянии не менее 10 метров от построек, 20 — от леса и 30 — от соломы. Обязательно нужно следить за огнем, под рукой иметь ведро с водой. После сжигания мусора горящие материалы следует потушить до полного прекращения тления. В случае обнаружения загорания сухой растительности немедленно сообщите о случившемся по телефонам 101 или 112.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Около двух часов дня 21 марта спасателям поступило сообщение о том, что в Борисовщине горит сухая растительность. Как позже выяснилось, женщина сжигала мусор на...
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)