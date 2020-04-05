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В Рязанской области 31-летний мужчин застрелил пять человек за шум под окнами
Источник материала: Tut.by
Мужчина застрелил из охотничьего ружья пятерых человек в поселке Елатьма в Рязанской области. Все убитые — молодые люди,
По версии следствия, 4 апреля 2020 года около 10 часов вечера 31-летний мужчина с балкона своей квартиры сделал замечание компании молодежи, которые громко разговаривали на улице под его окнами.
После словесного конфликта он взял свое зарегистрированное одноствольное гладкоствольное охотничье ружье, вышел в подъезд и открыл огонь. Четверо молодых людей и девушка скончались на месте происшествия.
Стрелка задержали, возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц).
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Четверо молодых людей и девушка скончались на месте происшествия.
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