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В Рязанской области 31-летний мужчин застрелил пять человек за шум под окнами

05.04.2020 12:02 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мужчина застрелил из охотничьего ружья пятерых человек в поселке Елатьма в Рязанской области. Все убитые — молодые люди, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.


Фото: СК России

По версии следствия, 4 апреля 2020 года около 10 часов вечера 31-летний мужчина с балкона своей квартиры сделал замечание компании молодежи, которые громко разговаривали на улице под его окнами.

После словесного конфликта он взял свое зарегистрированное одноствольное гладкоствольное охотничье ружье, вышел в подъезд и открыл огонь. Четверо молодых людей и девушка скончались на месте происшествия.

Стрелка задержали, возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц).

 
 
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Четверо молодых людей и девушка скончались на месте происшествия.
 
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