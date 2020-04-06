Следователи проводят проверку по факту смерти 17-летнего учащегося брестского колледжа

Источник материала: Виртуальный Брест

Пружанский районный отдел Следственного комитета проводит проверку по факту смерти 17-летнего учащегося одного из колледжей Бреста, сообщил официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.





Житель Барановичей вечером 5 апреля ехал в областной центр на поезде сообщением Брест-Минск. При подъезде к станции Оранчицы молодому человеку стало плохо, он потерял сознание. Прибывшая бригада скорой медицинской помощи около 50 минут проводила реанимационные мероприятия, которые не принесли результата. Юноша скончался.

По предварительным данным, смерть молодого человека наступила от врожденной патологии сосудов головного мозга. Для установления точной причины назначена судебно-медицинская экспертиза.