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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Гродненском районе погиб парапланерист СК возбудил уголовное дело. Известно, что ЧП произошло накануне вечером, летательный аппарат упал в озеро. Спасатели первыми оказались на месте происшествия, они...

СК возбудил уголовное дело. Известно, что ЧП произошло накануне вечером, летательный аппарат упал в озеро. Спасатели первыми оказались на месте происшествия, они достали тело пилота из воды. По предварительным данным, во время полета на мотопараплане 48-летний мужчина не справился с управлением. Назначен ряд исследований, в том числе и экспертиза технического состояния двигателя параплана, изучается документация организации и проведения полетов. Следователи уже успели опросить свидетелей происшествия. Какие-либо подробности СК пока не разглашает.