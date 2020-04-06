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В Гродненском районе погиб парапланерист

06.04.2020 12:38 — ЧП | БT  
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Источник материала: БT

СК возбудил уголовное дело. Известно, что ЧП произошло накануне вечером, летательный аппарат упал в озеро. Спасатели первыми оказались на месте происшествия, они достали тело пилота из воды. По предварительным данным, во время полета на мотопараплане 48-летний мужчина не справился с управлением. Назначен ряд исследований, в том числе и экспертиза технического состояния двигателя параплана, изучается документация организации и проведения полетов. Следователи уже успели опросить свидетелей происшествия. Какие-либо подробности СК пока не разглашает.
 
 
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СК возбудил уголовное дело. Известно, что ЧП произошло накануне вечером, летательный аппарат упал в озеро. Спасатели первыми оказались на месте происшествия, они...
 
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