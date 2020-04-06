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В поезде Минск - Брест умер 17-летний пассажир

06.04.2020 13:20 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Следователи устанавливают обстоятельства смерти 17-летнего пассажира поезда Минск — Брест, сообщил TUT.BY официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк.


Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

5 апреля пассажиру поезда Минск — Брест стало плохо. На это обратили внимание пассажиры. Во время остановки на станции Оранчицы к нему приехали медики. К сожалению, спасти молодого человека не удалось — парень умер.

По факту смерти юноши проводится проверка.

«По предварительным данным, смерть молодого человека наступила от врожденной патологии сосудов головного мозга. С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», — сообщил Дмитрий Иванюк.

Задержка движения поезда составила около двух часов, сообщает портал «Першы Рэгіён».

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Задержка в движении поезда составила около двух часов.
 
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