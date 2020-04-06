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В поезде Минск - Брест умер 17-летний пассажир
Источник материала: Tut.by
Следователи устанавливают обстоятельства смерти 17-летнего пассажира поезда Минск — Брест, сообщил TUT.BY официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк.
5 апреля пассажиру поезда Минск — Брест стало плохо. На это обратили внимание пассажиры. Во время остановки на станции Оранчицы к нему приехали медики. К сожалению, спасти молодого человека не удалось — парень умер.
По факту смерти юноши проводится проверка.
«По предварительным данным, смерть молодого человека наступила от врожденной патологии сосудов головного мозга. С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», — сообщил Дмитрий Иванюк.
Задержка движения поезда составила около двух часов, сообщает портал
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Задержка в движении поезда составила около двух часов.
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