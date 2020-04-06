В Чашникском районе двое мужчин выпили антисептик для рук. Один умер

Источник материала: Tut.by

Инцидент произошел днем 4 апреля на одном из предприятий в Чашникском районе, сообщает СК.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Сотрудница предприятия зашла в бытовку и увидела там двух коллег, которые лежали на полу. Выяснилось, что 55-летний и 61-летний мужчины выпили антисептик для рук.

Дезсредство использовали на предприятии уже несколько лет.

Мужчин доставили в больницу. В этот же день 61-летний мужчина там умер.

СК проводит проверку.