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В Чашникском районе двое мужчин выпили антисептик для рук. Один умер
Источник материала: Tut.by
Инцидент произошел днем 4 апреля на одном из предприятий в Чашникском районе,
Сотрудница предприятия зашла в бытовку и увидела там двух коллег, которые лежали на полу. Выяснилось, что 55-летний и 61-летний мужчины выпили антисептик для рук.
Дезсредство использовали на предприятии уже несколько лет.
Мужчин доставили в больницу. В этот же день 61-летний мужчина там умер.
СК проводит проверку.
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Дезсредство использовали на предприятии уже несколько лет.
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