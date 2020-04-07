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Микроавтобус и троллейбус столкнулись в Минске
Источник материала: БTВ Минске столкнулись микроавтобус и троллейбус. ДТП произошло на проспекте Независимости. Еще до аварии троллейбус остановился на проезжей части из-за поломки. В момент столкновения водителя и пассажиров в салоне не было. Водитель микроавтобуса также не пострадал. Транспортные средства получили механические повреждения. По факту ДТП проводится проверка.
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В Минске столкнулись микроавтобус и троллейбус. ДТП произошло на проспекте Независимости. Еще до аварии троллейбус остановился на проезжей части из-за поломки. В...
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