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На могилевской трассе женщина наехала на осветительный столб
Источник материала: БTОтвлеклась и попала в ДТП. Авария случилась сегодня под Минском на могилевской трассе. Водитель автомобиля "Ситроен" ехала со стороны улицы Селицкого в направлении поселка Сосны. Автоледи отвлеклась и наехала на осветительный столб. Пострадавших нет.
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Отвлеклась и попала в ДТП. Авария случилась сегодня под Минском на могилевской трассе. Водитель автомобиля "Ситроен" ехала со стороны улицы Селицкого в...
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