Не выдержала ветра: посмотрите, как огромный кусок крыши сорвало с пятиэтажки в Казахстане

Источник материала: Tut.by

В городе Кокшетау в Казахстане из-за сильного ветра, порывы которого достигали скорости 30 метров в секунду, целая многоэтажка лишилась крыши. Кровля просто улетела за несколько секунд! К счастью, никто не пострадал. Момент попал на видео: взгляните, как все произошло.