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Не выдержала ветра: посмотрите, как огромный кусок крыши сорвало с пятиэтажки в Казахстане
Источник материала: Tut.by
В городе Кокшетау в Казахстане из-за сильного ветра, порывы которого достигали скорости 30 метров в секунду, целая многоэтажка лишилась крыши. Кровля просто улетела за несколько секунд! К счастью, никто не пострадал. Момент попал на видео: взгляните, как все произошло.
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Был уничтожен кусок крыши в 700 квадратных метров.
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