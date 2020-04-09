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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Более 300 лесных пожаров зафиксировано в Беларуси с начала года Сохраняется повышенный уровень пожарной опасности. Учитывая засушливую погоду, в Минской области введен запрет на посещение лесов в Дзержинском, Столбцовском,...

Сохраняется повышенный уровень пожарной опасности. Учитывая засушливую погоду, в Минской области введен запрет на посещение лесов в Дзержинском, Столбцовском, Солигорском и Минском районах. Основная причина - пал сухой растительности в деревнях рядом с лесными массивами. За прошедшие сутки спасатели центрального региона 44 раза выезжали на места возгорания травы, а также ликвидировали 6 лесных пожаров.Всего с начала года по всей стране зафиксировано более 300 лесных пожаров.