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Большой пожар тушат в Столинском районе: огонь повредил 180 га леса
10.04.2020 — ЧП | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
В Столинском районе ликвидируют большой лесной пожар, сообщил заместитель генерального директора по идеологической работе Брестского государственного производственного лесохозяйственного объединения (ГПЛХО) Илья Шпак.
Огонь бушует на территории Дубойского лесничества. Пожар возник 9 апреля в пойме реки Припять и ночью перекинулся на лесной массив. К утру огонь повредил 180 га.
В юго-западном регионе установился высокий (IV) класс пожарной опасности. Все 16 районов ввели запрет на посещение лесов. Первые возгорания произошли в середине марта. За это время зафиксировано 145 лесных пожаров, что почти на четверть больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Огонь повредил растительность на площади 981 га. В лесном фонде Брестской области в апреле в среднем за сутки случается 15 пожаров.
Ограничительные меры будут действовать до стабилизации обстановки. За нарушение требований пожарной безопасности в лесах и на торфяниках (ст.15.29 КоАП) и разведение костров в запрещенных местах (ст.15.58 КоАП) грозит ответственность: от предупреждения до штрафа в размере 50 базовых величин (1 БВ — Br27).
В Брестской области в 2019 году трижды вводили запреты на посещение лесов: первый раз в апреле, затем в июне-июле, ситуация повторилась в сентябре.
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