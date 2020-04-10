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365-метровый корабль протаранил и обрушил кран в порту
Источник материала: Tut.by
В порту корейского города Пусан японский контейнеровоз протаранил причальный кран, в результате чего тот обрушился. Это произошло в момент, когда корабль выходил из дока после ремонта. Кран был полностью уничтожен, а контейнеровоз получил повреждения. Момент столкновения попал на видео.
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Кран был полностью уничтожен.
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