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Пламя от костра перекинулось на строения

10.04.2020 — ЧП | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

6 апреля в 12-29 в Ивьевский районный отдел по ЧС поступило сообщение о загорании сухой растительности в деревне Чапунь, огонь перебросился на строения.

Прибывшие подразделения МЧС приступили к ликвидации открытого горения двух нежилых домов и пяти хозяйственных построек. Огнем уничтожены один нежилой дом и четыре хозяйственные постройки. Еще один нежилой дом и одна хозпостройка повреждены. Жилые дома удалось защитить от пожара. Люди не пострадали.
Причиной возгорания стала неосторожность с огнем при сжигании мусора местным жителем 1985 г. р. Обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники РОВД. За нарушение правил пожарной безопасности виновный будет привлечен к ответственности.
Напоминаем, что допускается контролируемое разведение костров, в том числе для сжигания мусора, отходов, на площадках, очищенных и окопанных. Расстояние до строений должно быть не менее 10 м; от леса - 20 м; от скирд сена и соломы - 30 м. При ветре костер жечь нельзя. Главное, держать ситуацию под контролем, а, уходя, залить угли водой до полного прекращения тления.

П. ПОДБЕРЕЗНАЯ.

 
 
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6 апреля в 12-29 в Ивьевский районный отдел по ЧС поступило сообщение о загорании сухой растительности в деревне Чапунь, огонь перебросился на...
 
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