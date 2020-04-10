В Слонимском районе загорелась сухая трава, огонь перекинулся на жилые дома. Погиб пенсионер

Источник материала: Tut.by

В деревне Приречье в Слонимском районе загорелась сухая трава. Огонь перекинулся на один из деревенских домов. Под обломками сгоревших строительных конструкций спасатели обнаружили погибшим 71-летнего мужчину, сообщает МЧС.



Фото: МЧС

Днем 9 апреля жительница деревни Приречье сообщила пожарным о том, что рядом с домами горит сухая трава. На место выехали десять пожарных расчетов.

Порывами ветра огонь перекинулся на жилой дом и пять сараев, которые сгорели. Также сгорело около двух гектаров сухой травы.

На одном из подворий под обломками сгоревшего дома пожарные обнаружили погибшим хозяина дома.

Причина пожара выясняется. СК проводит проверку. Рассматривается версия неосторожного обращения с огнем.









Напомним, 7 апреля в Щучинском районе из-за выжигания сухой травы практически полностью сгорела деревня Нарчи. Там огнем было уничтожены 21 дом и 23 сарая. Люди не пострадали.