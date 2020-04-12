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Сотрудники ГАИ спасли мужчину, упавшего в колодец

12.04.2020 14:58 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня, 12 апреля, сотрудники ГАИ Жабинковского РОВД несли службу по обеспечению безопасности дорожного движения вблизи храма в д.Чижевщина. Во время движения по деревне случайно увидели, как в колодец падает мужчина. Не раздумывая, один госавтоинспектор бросился к колодцу, а второй остановил проезжавший мимо автомобиль и вызвал "скорую".

Сотрудники ГАИ спасли мужчину, упавшего в колодец

С помощью троса инспекторы вытащили мужчину из колодца и передали его для осмотра медикам.

Известно, что 49-летний сельчанин проживает один. Он решил достать воды, но не удержался и упал в колодец.

Сотрудники ГАИ спасли мужчину, упавшего в колодец

P.S. По уточненной информации, жизнь и здоровье сельчанина вне опасности. Мы желаем ему скорейшего выздоровления и благополучно встретить через два дня свой юбилей!

 
 
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  Сегодня, 12 апреля, сотрудники ГАИ Жабинковского РОВД несли службу по обеспечению безопасности дорожного движения вблизи храма в д.Чижевщина. Во время движения...
 
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