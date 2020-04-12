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Сотрудники ГАИ спасли мужчину, упавшего в колодец
12.04.2020 14:58 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Сегодня, 12 апреля, сотрудники
С помощью троса инспекторы вытащили мужчину из колодца и передали его для осмотра медикам.
Известно, что 49-летний сельчанин проживает один. Он решил достать воды, но не удержался и упал в колодец.
P.S. По уточненной информации, жизнь и здоровье сельчанина вне опасности. Мы желаем ему скорейшего выздоровления и благополучно встретить через два дня свой юбилей!
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