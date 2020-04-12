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За последние семь дней спасатели 351 раз выезжали на ликвидацию природных пожаров на территории Брестской области

12.04.2020 — ЧП | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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За последние семь дней спасатели 351 раз выезжали на ликвидацию природных пожаров на территории Брестской области
За последние семь дней с 3 по 10 апреля на территории области произошло 39 пожаров. 351 раз спасатели выезжали на ликвидацию загораний в природных экосистемах. Огнем уничтожено 11 строений, повреждено 26 строений и 1 единица техники. Погибло  3 человека, 4 травмировано. В результате боевой работы подразделений МЧС спасен 1 человек. Такие данные корреспонденту pinsknews.by сообщил старший инспектор СПиВО Пинского горрайотдела по ЧС Олег Червяковский.

– Предварительно причиной 15 пожаров стало выжигание сухой растительности, причиной еще двух пожаров послужила неосторожность при сжигании мусора на приусадебной территории. В результате огнем уничтожено 6 и повреждено 12 строений. Травмы различной степени тяжести получили 3 человека, – отметил Олег Червяковский.

Так, днем 4 апреля ожоги 1-3-й степени обеих рук и лица (15% тела) получил житель аг. Раздяловичи Ганцевичского района. 55-летний мужчина пытался самостоятельно, до прибытия подразделений МЧС, потушить пожар в деревянном хозяйственном строении.

При попытке самостоятельного тушения загорания сухой растительности ожоги получил житель Каменецкого района. Днем 7 апреля пострадавший, находясь на рыбалке у д. Пашуки, закурил и бросил спичку на землю, в результате чего загорелась сухая растительность. Мужчина начал тушить пожар подручными средствами и получил термические ожоги. Он самостоятельно вызвал бригаду «скорой» и после осмотра был госпитализирован.

Вечером 9 апреля поступило сообщение о пожаре сухой растительности в поле возле деревни Федоры Столинского района. В результате пожара ожоги 1-2 степени (15% тела) получил 31-летний мужчина.

– Всего с начала года на территории области зарегистрировано 913 пожаров в природных экосистемах. 90 пожаров произошло в лесах на площади около 276 гектаров, 806 раз спасатели выезжали на тушение горящей травы и кустарника – огонь распространился на площади более 426 гектаров, – подытожил Олег Червяковский. 

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