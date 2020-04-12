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За последние семь дней спасатели 351 раз выезжали на ликвидацию природных пожаров на территории Брестской области
12.04.2020 — ЧП | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Так, днем 4 апреля ожоги 1-3-й степени обеих рук и лица (15% тела) получил житель аг. Раздяловичи Ганцевичского района. 55-летний мужчина пытался самостоятельно, до прибытия подразделений МЧС, потушить пожар в деревянном хозяйственном строении.
При попытке самостоятельного тушения загорания сухой растительности ожоги получил житель Каменецкого района. Днем 7 апреля пострадавший, находясь на рыбалке у д. Пашуки, закурил и бросил спичку на землю, в результате чего загорелась сухая растительность. Мужчина начал тушить пожар подручными средствами и получил термические ожоги. Он самостоятельно вызвал бригаду «скорой» и после осмотра был госпитализирован.
Вечером 9 апреля поступило сообщение о пожаре сухой растительности в поле возле деревни Федоры Столинского района. В результате пожара ожоги 1-2 степени (15% тела) получил 31-летний мужчина.
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