Жаркий выходной

Источник материала: Кировец

В минувшее воскресенье в д.Новая Добосна нашего района сгорела хозяйственная постройка.

Около 11.00 в дежурную службу РОЧС от местных жителей поступило сообщение о загорании сарая в д.Новая Добосна по ул.Заречная, д.25.

По прибытии первых спасателей к месту вызова происходило горение хозяйственной постройки Г-образной формы, создалась угроза распространения огня на дом. Данное домовладение принадлежит местному жителю Н., который на момент пожара находился на улице.

В результате пожара уничтожена кровля хозяйственной постройки по всей площади, повреждено имущество, находящееся в ней, удалось спасти жилой дом. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Александр Журавский, старший инспектор сектора ПиВО РОЧС.