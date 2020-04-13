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Жаркий выходной

13.04.2020 — ЧП | Кировец  
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Источник материала: Кировец

Жаркий выходной

В минувшее воскресенье в д.Новая Добосна нашего района сгорела хозяйственная постройка.

Около 11.00 в дежурную службу РОЧС от местных жителей поступило сообщение о загорании сарая в д.Новая Добосна по ул.Заречная, д.25.

         По прибытии первых спасателей к месту вызова происходило горение хозяйственной постройки Г-образной формы, создалась угроза распространения огня на дом. Данное домовладение принадлежит  местному жителю Н., который на момент пожара находился на улице.  

         В результате пожара уничтожена кровля хозяйственной постройки по всей площади, повреждено имущество, находящееся в ней, удалось спасти жилой дом. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Александр Журавский, старший инспектор сектора ПиВО РОЧС.

 
 
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В минувшее воскресенье в д.Новая Добосна нашего района сгорела хозяйственная постройка. Около 11.00 в дежурную службу РОЧС от местных жителей поступило...
 
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