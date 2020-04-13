На «Кроноспане» под Могилевом горели отходы древесины. Люди не пострадали

Источник материала: Tut.by

На предприятии «Кроноспан ОСБ» под Могилевом 12 апреля произошел пожар. Горели отходы древесины, сообщает МЧС. Люди не пострадали, технологический процесс не нарушен.





Спасателей вызвали в 12.21. К их приезду отходы древесины горели на площади 200 м2 на открытой площадке предприятия «Кроноспан ОСБ». Огонь мог распространиться на штабеля леса.





Спасатели огонь потушили, никто не пострадал, здания и имущество предприятия — тоже.

Причина пожара устанавливается.