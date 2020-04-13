|
На «Кроноспане» под Могилевом горели отходы древесины. Люди не пострадали
Источник материала: Tut.by
На предприятии «Кроноспан ОСБ» под Могилевом 12 апреля произошел пожар. Горели отходы древесины,
Спасателей вызвали в 12.21. К их приезду отходы древесины горели на площади 200 м2 на открытой площадке предприятия «Кроноспан ОСБ». Огонь мог распространиться на штабеля леса.
Спасатели огонь потушили, никто не пострадал, здания и имущество предприятия — тоже.
Причина пожара устанавливается.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Причину пожара устанавливают.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)