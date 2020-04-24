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Лодка, бинокль, водолазный костюм - в Браславском районе пограничники задержали нарушителя из Литвы

24.04.2020 13:01 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Литовец был задержан пограничниками в Браславском районе при попытке незаконно попасть в Беларусь на лодке. Он основательно спланировал переход границы, экипировавшись, среди прочего, биноклем, палаткой и водолазным костюмом. Об этом рассказала пресс-служба Госпогранкомитета Беларуси.


Фото: пресс-служба Госпогранкомитета Беларуси

38-летнего мужчину задержали на берегу сопредельного с Литвой озера Дрисвяты. Пограничникам житель Вильнюса объяснил, что собирался купить в Браславе подакцизные товары, а попал в Беларусь на велосипеде с электромотором — при нем нашли 100 евро и 800 белорусских рублей.

На самом же деле литовец пересек границу не по суше, а по воде. Для этого он тщательно подготовился: пограничники нашли спрятанную возле берега резиновую моторную лодку, а в ней аккумуляторы, весла, палатку, надувной матрас, бинокль, спасательный жилет, два насоса, одежду, тележку и костюм аквалангиста.

За незаконное пересечение границы и нарушение пограничного режима, а также за незаконное перемещение товаров мужчине грозит штраф до 250 базовых величин (6750 белорусских рублей) и депортация с пятилетним запретом на въезд в Беларусь.

 
 
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38-летний гражданин Литвы был задержан в Браславском районе при попытке пересечения границы по воде озера Дрисвяты. Он располагал различной экипировкой, которую...
 
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