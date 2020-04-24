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На пожаре в квартире под Гродно погибли двое мужчин
Источник материала: Tut.by
В агрогородке Подлабенье, что в Гродненском районе, вечером 23 апреля произошел пожар в многоквартирном доме. Погибли двое мужчин,
Пожар произошел в доме на улице Солнечной. Горела квартира на третьем этаже. При проведении разведки и тушении возгорания спасатели нашли на полу в коридоре мертвого 52-летнего хозяина квартиры, а в комнате — его 51-летнего знакомого. Мужчина тоже погиб.
Из соседних квартир пожарные спасли трех человек, в том числе и девятилетнюю девочку. По лестнице эвакуировали еще одного взрослого жителя дома и годовалого ребенка.
Огнем повреждено имущество в комнате, закопчены стены, потолок в квартире и лестничной клетке.
Основная версия причины пожара — неосторожное обращение с огнем при курении.
Следственный комитет проводит проверку.
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В агрогородке Подлабенье, что в Гродненском районе, вечером 23 апреля произошел пожар в многоквартирном доме.
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