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На пожаре в квартире под Гродно погибли двое мужчин

24.04.2020 11:26 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В агрогородке Подлабенье, что в Гродненском районе, вечером 23 апреля произошел пожар в многоквартирном доме. Погибли двое мужчин, сообщает МЧС.


Пожар произошел в доме на улице Солнечной. Горела квартира на третьем этаже. При проведении разведки и тушении возгорания спасатели нашли на полу в коридоре мертвого 52-летнего хозяина квартиры, а в комнате — его 51-летнего знакомого. Мужчина тоже погиб.

Из соседних квартир пожарные спасли трех человек, в том числе и девятилетнюю девочку. По лестнице эвакуировали еще одного взрослого жителя дома и годовалого ребенка.




Огнем повреждено имущество в комнате, закопчены стены, потолок в квартире и лестничной клетке.

Основная версия причины пожара — неосторожное обращение с огнем при курении.

Следственный комитет проводит проверку.

 
 
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В агрогородке Подлабенье, что в Гродненском районе, вечером 23 апреля произошел пожар в многоквартирном доме.
 
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