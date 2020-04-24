На пожаре в квартире под Гродно погибли двое мужчин

Источник материала: Tut.by

В агрогородке Подлабенье, что в Гродненском районе, вечером 23 апреля произошел пожар в многоквартирном доме. Погибли двое мужчин, сообщает МЧС.





Пожар произошел в доме на улице Солнечной. Горела квартира на третьем этаже. При проведении разведки и тушении возгорания спасатели нашли на полу в коридоре мертвого 52-летнего хозяина квартиры, а в комнате — его 51-летнего знакомого. Мужчина тоже погиб.

Из соседних квартир пожарные спасли трех человек, в том числе и девятилетнюю девочку. По лестнице эвакуировали еще одного взрослого жителя дома и годовалого ребенка.













Огнем повреждено имущество в комнате, закопчены стены, потолок в квартире и лестничной клетке.

Основная версия причины пожара — неосторожное обращение с огнем при курении.

Следственный комитет проводит проверку.