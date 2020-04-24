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В Минске выясняют обстоятельства утреннего пожара в Минске
Источник материала: БTНа проспекте Дзержинского горел грузовик коммунальной службы. До того момента, когда на место прибыли пожарные, пламя уже охватило мусоровоз. Никто не пострадал, возгорание было оперативно ликвидировано.
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На проспекте Дзержинского горел грузовик коммунальной службы. До того момента, когда на место прибыли пожарные, пламя уже охватило мусоровоз. Никто не пострадал,...
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