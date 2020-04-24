Из зоны отдыха – в зону ограничения

Источник материала: Кричевская жизнь

Двадцать первый век стремителен. Перемены в электронике, технике, архитектуре, медицине, перемены в искусстве, моде и стилях поведения. Только общение человека с человеком остается на прежнем уровне. Также как и ранее, на работе, в семье, на отдыхе любой хочет показаться умным, красивым, сильным, уважительным и тактичным. Однако все меняется после упот­ребления спиртного, неумеренного и разгульного. Проявляются разнузданность и бахвальство, так и прет показная удаль. Особенно ярко это проявляется в местах массового посещения увеселительных заведений в присутст­вии представителей прекрасного пола и при веселом музыкальном сопровож­дении. И, именно такое провождение времени сейчас стало модно называть отдыхом или общением.

В городе такое место осталось единст­венным, да и то на выселках. При этом молодежь и людей постарше это обстоятельство не смущает. Легкие закуски, водка, пиво и улыбки привлекательно одетых и раскрашенных девушек влекут, невзирая на последствия.

А такие последствия наступают вскоре после непомерного употребления алкоголя, табакокурения и возникшей на фоне этого раскрепощеннос­ти. Праздники в кафе «Каляда» каждый раз сопровождались вызовами сотрудников милиции. Они, проклиная пьяное безрассудство посетителей этого развлекательного заведения, не раз разбирались с кражами и потерями дамских сумочек, украшений, денег и мобильных телефонов, но в большинстве случаев с телесными повреждениями в результате драк и падений. Последние случаи самые сложные, ведь никто не горит желанием стать свидетелем. Потерпевшие не помнят, подозреваемые не известны или скрываются. Владельцы и работники кафе заняты только подсчетом денежных средств, поступающих от веселых и щедрых клиентов.

Лицо, о котором пойдет речь, много лет провело в местах лишения свободы, но забыло о неотвратимости наказания. К тому же, уроженцы деревни Дяговичи всегда были бесшабашными, особо не задумывались о своем будущем.

Так, февральской ночью, отдыхая в кафе «Каляда», он выпил слишком много и решил обратить на себя внимание присутствующих и посматривающих на его томным взором дам.

Исходя из материалов уголовного дела о совершении уголовно-наказуемого хулиганства виновник, находясь в общественном месте, будучи в состоянии алкогольного опьянения, повторно, грубо нарушая общественный порядок и выражая явное неуважение к обществу, пренебрегая общепринятыми нормами поведения и морали, проявляя бахвальст­во, пьяную удаль и особую дерзость, демонстрируя пренебрежительное отношение к окружающим и свое физическое превосходст­во, беспричинно нанес удар кулаком в лицо молодому человеку, тихо стоящему у столиков. От неожиданного удара тот рухнул на пол. Дебошир же выскочил из здания и находясь во дворике кафе «Каляда», продолжая свои хулиганские дейст­вия, схватил за волосы незнакомую девушку и повалил ее на землю, причинив ей побои. Затем он, увидев во дворике пострадавшего парня, стал снова его избивать, нанося удары кулаком в лицо и причинив ему побои.

Таким образом, умышленными дейст­виями, грубо нарушающими общественный порядок и выражающими явное неуважение к обществу, сопровождающимися применением насилия, совершено злостное хулиганство, т.е. преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 339 УК Республики Беларусь.

Сейчас, после судебного заседания, взаимного примирения и вынесения обвинительного приговора, можно говорить о якобы шалостях, но не подростка, а взрослого детины-уголовника. Однако тяжкие последствия часто наступают без сослагательного наклонения.

Поэтому суд согласился с предложением государственного обвинителя и, в соответствии с нормами Уголовного кодекса, признал в действиях обвиняемого рецидив преступлений и назначил наказание в виде двух лет ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа. Потерпевшие согласились, что, отбывая наказание под надзором милиции, виновный может исправиться, и требования о взыскании причиненного физического и морального ущерба не заявляли.

В последнем слове обвиняемого, кроме слов раскаяния, прозвучали высказывания и о необходимости закрытия увеселительных заведений в городе. Кажется, это умозаключение при нашей действительности весьма актуально.

Николай Розанцев,

государственный обвинитель по делу

старший советник юстиции.