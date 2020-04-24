ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Из зоны отдыха – в зону ограничения

24.04.2020 — ЧП | Кричевская жизнь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Кричевская жизнь

Двадцать первый век стремителен. Перемены в электронике, технике, архитектуре, медицине, перемены в искусстве, моде и стилях поведения. Только общение человека с человеком остается на прежнем уровне. Также как и ранее, на работе, в семье, на отдыхе любой хочет показаться умным, красивым, сильным, уважительным и тактичным. Однако все меняется после упот­ребления спиртного, неумеренного и разгульного. Проявляются разнузданность и бахвальство, так и прет показная удаль. Особенно ярко это проявляется в местах массового посещения увеселительных заведений в присутст­вии представителей прекрасного пола и при веселом музыкальном сопровож­дении. И, именно такое провождение времени сейчас стало модно называть отдыхом или общением.
В городе такое место осталось единст­венным, да и то на выселках. При этом молодежь и людей постарше это обстоятельство не смущает. Легкие закуски, водка, пиво и улыбки привлекательно одетых и раскрашенных девушек влекут, невзирая на последствия.
А такие последствия наступают вскоре после непомерного употребления алкоголя, табакокурения и возникшей на фоне этого раскрепощеннос­ти. Праздники в кафе «Каляда» каждый раз сопровождались вызовами сотрудников милиции. Они, проклиная пьяное безрассудство посетителей этого развлекательного заведения, не раз разбирались с кражами и потерями дамских сумочек, украшений, денег и мобильных телефонов, но в большинстве случаев с телесными повреждениями в результате драк и падений. Последние случаи самые сложные, ведь никто не горит желанием стать свидетелем. Потерпевшие не помнят, подозреваемые не известны или скрываются. Владельцы и работники кафе заняты только подсчетом денежных средств, поступающих от веселых и щедрых клиентов.
Лицо, о котором пойдет речь, много лет провело в местах лишения свободы, но забыло о неотвратимости наказания. К тому же, уроженцы деревни Дяговичи всегда были бесшабашными, особо не задумывались о своем будущем.
Так, февральской ночью, отдыхая в кафе «Каляда», он выпил слишком много и решил обратить на себя внимание присутствующих и посматривающих на его томным взором дам.
Исходя из материалов уголовного дела о совершении уголовно-наказуемого хулиганства виновник, находясь в общественном месте, будучи в состоянии алкогольного опьянения, повторно, грубо нарушая общественный порядок и выражая явное неуважение к обществу, пренебрегая общепринятыми нормами поведения и морали, проявляя бахвальст­во, пьяную удаль и особую дерзость, демонстрируя пренебрежительное отношение к окружающим и свое физическое превосходст­во, беспричинно нанес удар кулаком в лицо молодому человеку, тихо стоящему у столиков. От неожиданного удара тот рухнул на пол. Дебошир же выскочил из здания и находясь во дворике кафе «Каляда», продолжая свои хулиганские дейст­вия, схватил за волосы незнакомую девушку и повалил ее на землю, причинив ей побои. Затем он, увидев во дворике пострадавшего парня, стал снова его избивать, нанося удары кулаком в лицо и причинив ему побои.
Таким образом, умышленными дейст­виями, грубо нарушающими общественный порядок и выражающими явное неуважение к обществу, сопровождающимися применением насилия, совершено злостное хулиганство, т.е. преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 339 УК Республики Беларусь.
Сейчас, после судебного заседания, взаимного примирения и вынесения обвинительного приговора, можно говорить о якобы шалостях, но не подростка, а взрослого детины-уголовника. Однако тяжкие последствия часто наступают без сослагательного наклонения.
Поэтому суд согласился с предложением государственного обвинителя и, в соответствии с нормами Уголовного кодекса, признал в действиях обвиняемого рецидив преступлений и назначил наказание в виде двух лет ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа. Потерпевшие согласились, что, отбывая наказание под надзором милиции, виновный может исправиться, и требования о взыскании причиненного физического и морального ущерба не заявляли.
В последнем слове обвиняемого, кроме слов раскаяния, прозвучали высказывания и о необходимости закрытия увеселительных заведений в городе. Кажется, это умозаключение при нашей действительности весьма актуально.
Николай Розанцев,
государственный обвинитель по делу
старший советник юстиции.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Двадцать первый век стремителен. Перемены в электронике, технике, архитектуре, медицине, перемены в искусстве, моде и стилях поведения. Только общение человека
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Тайник с боеприпасами и взрывчатыми веществами обнаружили в Вороновском районе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

23.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
24.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика