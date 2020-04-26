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Житель Жабинки приехал в Бобруйск для загрузки автомобиля, оставил машину и ушёл. Его ищут
26.04.2020 12:42 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Разыскивается: 54-летний житель Жабинки Нестерович Владимир Леонидович (15.12.1965 г.р.)
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Разыскивается: 54-летний житель Жабинки Нестерович Владимир Леонидович (15.12.1965 г.р.) Обстоятельства: 5 апреля выехал в рейс. 22 апреля прибыл на автомобиле МАН в...
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