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Житель Жабинки приехал в Бобруйск для загрузки автомобиля, оставил машину и ушёл. Его ищут

26.04.2020 12:42 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Разыскивается: 54-летний житель Жабинки Нестерович Владимир Леонидович (15.12.1965 г.р.)

Житель Жабинки приехал в Бобруйск для загрузки автомобиля, оставил машину и ушёл. Его ищут

Обстоятельства: 5 апреля выехал в рейс. 22 апреля прибыл на автомобиле МАН в Бобруйск для загрузки автомобиля. Во время загрузки покинул автомашину и ушёл в неизвестном направлении.

Приметы: на вид 50-55 лет, рост 175 см. Среднего телосложения, глаза серые, волосы темно-русые, речь ясная, говорит медленно. На плече татуировка в виде купола парашюта с надписью «ВДВ».

Был одет: джинсы синего цвета, чёрные туфли.

Если вам известно местонахождение мужчины на фото, просьба сообщить в Жабинковский РОВД:

8 (029) 823 50 30;
02

 
 
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  Разыскивается: 54-летний житель Жабинки Нестерович Владимир Леонидович (15.12.1965 г.р.) Обстоятельства: 5 апреля выехал в рейс. 22 апреля прибыл на автомобиле МАН в...
 
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