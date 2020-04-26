Житель Жабинки приехал в Бобруйск для загрузки автомобиля, оставил машину и ушёл. Его ищут

Источник материала: Виртуальный Брест

Разыскивается: 54-летний житель Жабинки Нестерович Владимир Леонидович (15.12.1965 г.р.)





Обстоятельства: 5 апреля выехал в рейс. 22 апреля прибыл на автомобиле МАН в Бобруйск для загрузки автомобиля. Во время загрузки покинул автомашину и ушёл в неизвестном направлении.



Приметы: на вид 50-55 лет, рост 175 см. Среднего телосложения, глаза серые, волосы темно-русые, речь ясная, говорит медленно. На плече татуировка в виде купола парашюта с надписью «ВДВ».



Был одет: джинсы синего цвета, чёрные туфли.



Если вам известно местонахождение мужчины на фото, просьба сообщить в Жабинковский РОВД:



8 (029) 823 50 30;

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