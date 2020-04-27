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В Борисове рука школьницы застряла между бетонными плитами. Освободить ее удалось лишь спасателям

27.04.2020 10:02 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Борисове руку 12-летнее девочки, застрявшей между бетонными плитами, вытащили спасатели. У ребенка — ампутация ногтевой фаланги и ушибы. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.


Фото: МЧС

Вечером 26 апреля в МЧС поступило сообщение о том, что на улице Ватутина в Борисове в бетонных плитах застряла рука девочки. Выяснилось, что 12-летний ребенок засунул левую руку в пространство между двумя бетонными коробами, уложенными друг на друга, обратно вытянуть руку девочке не удалось.

Спасатели при помощи специального аварийно-спасательного инструмента освободили руку девочки.

«Скорая помощь» доставила ребенка в больницу с ампутацией ногтевой фаланги и ушибами. После осмотра и оказания помощи девочку отпустили домой для амбулаторного лечения.

 
 
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«Скорая помощь» доставила ребенка в больницу с ампутацией ногтевой фаланги и ушибами. После осмотра и оказания помощи девочку отпустили домой для амбулаторного...
 
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