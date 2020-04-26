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В Барановичах мама двоих детей ушла оплатить телефон и пропала
26.04.2020 12:42 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Разыскивается: 26-летняя жительница Баранович Скворчинская Элеанора Владимировна (27.12.1993 г.р.)
Обстоятельства: в милицию обратился муж женщины и сообщил, что 25 апреля она ушла из дома в город с целью оплаты услуг мобильной связи и до настоящего времени ее местонахождение не известно. При себе имеет мобильный телефон, который выключен. На иждивении двое малолетних детей.
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Разыскивается: 26-летняя жительница Баранович Скворчинская Элеанора Владимировна (27.12.1993 г.р.) Обстоятельства: в милицию обратился муж женщины и сообщил, что 25...
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