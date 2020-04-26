В Барановичах мама двоих детей ушла оплатить телефон и пропала

Источник материала: Виртуальный Брест

Разыскивается: 26-летняя жительница Баранович Скворчинская Элеанора Владимировна (27.12.1993 г.р.)

Обстоятельства: в милицию обратился муж женщины и сообщил, что 25 апреля она ушла из дома в город с целью оплаты услуг мобильной связи и до настоящего времени ее местонахождение не известно. При себе имеет мобильный телефон, который выключен. На иждивении двое малолетних детей.



Приметы: на вид 25-27 лет, рост 180 см. Среднего телосложения, ближе к полноте. Волосы и глаза светлые. Лицо овальное.



Была одета: куртка чёрная до пояса. Юбка темная до колена. Темный свитер, колготки чёрные.



Если вам известно местонахождение женщины на фото, просьба сообщить в Барановичский ГОВД:



8 0163 411159

102