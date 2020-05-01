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В Бресте мужчина на ул. Махновича у дома 6 снял в банкомате деньги с чужой карты

01.05.2020 12:52 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Если вы узнали мужчину на фото и видео ⬇️ или обладаете информацией о его местонахождении, просьба сообщить в Ленинский РОВД г.Бреста:

В Бресте мужчина на ул. Махновича у дома 6 снял в банкомате деньги с чужой карты

8 (029) 523-87-81
8 (0162) 59-35-30
102

В Бресте мужчина на ул. Махновича у дома 6 снял в банкомате деньги с чужой карты

Место: г.Брест, ул.Махновича, 6

Дата и время: 23 марта, 16:25

Обстоятельства: снял в банкомате деньги с чужой карты.

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Теги: Брест
 
 
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  Если вы узнали мужчину на фото и видео ⬇️ или обладаете информацией о его местонахождении, просьба сообщить в Ленинский РОВД г.Бреста: 8 (029) 523-87-81 8 (0162) 59-35-30 102 ...
 
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