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В Бресте мужчина на ул. Махновича у дома 6 снял в банкомате деньги с чужой карты
01.05.2020 12:52 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Если вы узнали мужчину на фото и видео ⬇️ или обладаете информацией о его местонахождении, просьба сообщить в Ленинский РОВД г.Бреста:
8 (029) 523-87-81
Место: г.Брест, ул.Махновича, 6
Дата и время: 23 марта, 16:25
Обстоятельства: снял в банкомате деньги с чужой карты.
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Если вы узнали мужчину на фото и видео ⬇️ или обладаете информацией о его местонахождении, просьба сообщить в Ленинский РОВД г.Бреста: 8 (029) 523-87-81 8 (0162) 59-35-30 102 ...
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