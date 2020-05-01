ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Перевернулась лодка. Рыбак из Лиды утонул на озере в Вороновском районе

01.05.2020 — ЧП | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Перевернулась лодка. Рыбак из Лиды утонул на озере в Вороновском районе

Несчастный случай произошел вчера, 30 апреля, ориентировочно в восемь часов вечера, сообщил начальник Лидской спасательной станции Виталий Захватович, пишет «Лідская газета». 

– Лидчанин 1964 года рождения рыбачил вместе с арендатором озера в деревне Полипница. Ловлю рыбы они осуществляли с лодки – ставили сети. Примерно в 20 метрах от берега лодка перевернулась и оба рыбака ушли под воду. Арендатору озера удалось выплыть самостоятельно и удержаться за лодку. Он, как мог, старался помочь товарищу, но, к сожалению, лидчанин утонул, – рассказал о случившемся Виталий Захватович.

В тот же вечер на место происшествия выезжали сотрудники РОЧС, но их поиски не увенчались успехом. Утонувшего нашли работники Лидской спасательной станции сегодня утром.

lidanews.by

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Несчастный случай произошел вчера, 30 апреля, ориентировочно в восемь часов вечера, сообщил начальник Лидской спасательной станции Виталий...
 
Новости дня
Новости ЧП
 
В Бресте мужчина на ул. Махновича у дома 6 снял в банкомате деньги с чужой карты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

30.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
01.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика