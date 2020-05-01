Перевернулась лодка. Рыбак из Лиды утонул на озере в Вороновском районе

Источник материала: Вороновская газета





Несчастный случай произошел вчера, 30 апреля, ориентировочно в восемь часов вечера, сообщил начальник Лидской спасательной станции Виталий Захватович, пишет «Лідская газета».

– Лидчанин 1964 года рождения рыбачил вместе с арендатором озера в деревне Полипница. Ловлю рыбы они осуществляли с лодки – ставили сети. Примерно в 20 метрах от берега лодка перевернулась и оба рыбака ушли под воду. Арендатору озера удалось выплыть самостоятельно и удержаться за лодку. Он, как мог, старался помочь товарищу, но, к сожалению, лидчанин утонул, – рассказал о случившемся Виталий Захватович.

В тот же вечер на место происшествия выезжали сотрудники РОЧС, но их поиски не увенчались успехом. Утонувшего нашли работники Лидской спасательной станции сегодня утром.

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