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Перевернулась лодка. Рыбак из Лиды утонул на озере в Вороновском районе
01.05.2020 — ЧП | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Несчастный случай произошел вчера, 30 апреля, ориентировочно в восемь часов вечера, сообщил начальник Лидской спасательной станции Виталий Захватович,
– Лидчанин 1964 года рождения рыбачил вместе с арендатором озера в деревне Полипница. Ловлю рыбы они осуществляли с лодки – ставили сети. Примерно в 20 метрах от берега лодка перевернулась и оба рыбака ушли под воду. Арендатору озера удалось выплыть самостоятельно и удержаться за лодку. Он, как мог, старался помочь товарищу, но, к сожалению, лидчанин утонул, – рассказал о случившемся Виталий Захватович.
В тот же вечер на место происшествия выезжали сотрудники РОЧС, но их поиски не увенчались успехом.
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Несчастный случай произошел вчера, 30 апреля, ориентировочно в восемь часов вечера, сообщил начальник Лидской спасательной станции Виталий...
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