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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На пересечении улиц Железнодорожной и Семашко не разминулись два автомобиля В столице выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. На пересечении улиц Железнодорожной и Семашко не разминулись два автомобиля. Водитель ВАЗ...

В столице выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. На пересечении улиц Железнодорожной и Семашко не разминулись два автомобиля. Водитель ВАЗ двигался по Алибегова со стороны проспекта Газеты "Правда", а такси "рено" - в прямом направлении с проспекта Дзержинского в сторону Уманской. В результате столкновения такси перевернулось, травмы получил пассажир, он доставлен в больницу. Предварительная причина аварии - игнорирование требований светофора одним из участников дорожного движения.