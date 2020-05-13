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На пересечении улиц Железнодорожной и Семашко не разминулись два автомобиля
Источник материала: БTВ столице выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. На пересечении улиц Железнодорожной и Семашко не разминулись два автомобиля. Водитель ВАЗ двигался по Алибегова со стороны проспекта Газеты "Правда", а такси "рено" - в прямом направлении с проспекта Дзержинского в сторону Уманской. В результате столкновения такси перевернулось, травмы получил пассажир, он доставлен в больницу. Предварительная причина аварии - игнорирование требований светофора одним из участников дорожного движения.
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В столице выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. На пересечении улиц Железнодорожной и Семашко не разминулись два автомобиля. Водитель ВАЗ...
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