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Четыре человека погибли на пожаре в Минске

13.05.2020 18:26 — ЧП | БT  
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Источник материала: БT

Следственный комитет проводит проверку по факту пожара в Минске, в котором погибли сразу четыре человека. Огонь охватил частный двухквартирный дом на 1-м Юношеском переулке. На месте нашли 60-летнюю хозяйку, ее знакомого и еще двух гостей - их личности пока не установлены. По факту происшествия назначен ряд экспертиз.

 
Теги: Минск
 
 
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Следственный комитет проводит проверку по факту пожара в Минске, в котором погибли сразу четыре человека. Огонь охватил частный двухквартирный дом на 1-м Юношеском...
 
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