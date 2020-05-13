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Четыре человека погибли на пожаре в Минске
Источник материала: БTСледственный комитет проводит проверку по факту пожара в Минске, в котором погибли сразу четыре человека. Огонь охватил частный двухквартирный дом на 1-м Юношеском переулке. На месте нашли 60-летнюю хозяйку, ее знакомого и еще двух гостей - их личности пока не установлены. По факту происшествия назначен ряд экспертиз.
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Следственный комитет проводит проверку по факту пожара в Минске, в котором погибли сразу четыре человека. Огонь охватил частный двухквартирный дом на 1-м Юношеском...
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