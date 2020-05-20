Помогите следствию

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20.05.2020 — ЧП | Кричевская жизнь
Источник материала: Кричевская жизнь
Климовичским РОВД устанавливается местонахождение Янченко Светланы Алексеевны, 18.03.1977 года рождения, уроженки и жительницы д. Зеленый Клин, ул. Зеленая, д. 15, Климовичского района, которая около 13.00 часов 1 мая 2020 года ушла из дома и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.
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Климовичским РОВД устанавливается местонахождение Янченко Светланы Алексеевны, 18.03.1977 года рождения, уроженки и жительницы д. Зеленый Клин, ул. Зеленая, д. 15,
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