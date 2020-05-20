Помогите следствию

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20.05.2020 — ЧП | Кричевская жизнь  
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Источник материала: Кричевская жизнь

Климовичским РОВД устанавливается местонахождение Янченко Светланы Алексеевны, 18.03.1977 года рождения, уроженки и жительницы д. Зеленый Клин, ул. Зеленая, д. 15, Климовичского района, которая около 13.00 часов 1 мая 2020 года ушла из дома и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.
Приметы: на вид 45 лет, рост 160-165 см, среднего телосложения, волос черный короткий, лоб высокий, брови дугообразные, глаза карие, нос прямой средний, губы средней толщины.
Была одета: куртка серого цвета.
Особые приметы: имеется родимое пятно на правом плече размером 1 см.
Граждан, располагающих какими-либо сведениями о местонахождении Янченко С.А., просим сообщить в Климовичский РОВД по телефонам +375296061164, 8-02244-5-24-32, 5-16-45 либо по тел. «102». Вознаграждение гарантировано!

 
 
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Климовичским РОВД устанавливается местонахождение Янченко Светланы Алексеевны, 18.03.1977 года рождения, уроженки и жительницы д. Зеленый Клин, ул. Зеленая, д. 15,
 
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