Помогите следствию

Источник материала: Кричевская жизнь

Климовичским РОВД устанавливается местонахождение Янченко Светланы Алексеевны, 18.03.1977 года рождения, уроженки и жительницы д. Зеленый Клин, ул. Зеленая, д. 15, Климовичского района, которая около 13.00 часов 1 мая 2020 года ушла из дома и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 45 лет, рост 160-165 см, среднего телосложения, волос черный короткий, лоб высокий, брови дугообразные, глаза карие, нос прямой средний, губы средней толщины.

Была одета: куртка серого цвета.

Особые приметы: имеется родимое пятно на правом плече размером 1 см.

Граждан, располагающих какими-либо сведениями о местонахождении Янченко С.А., просим сообщить в Климовичский РОВД по телефонам +375296061164, 8-02244-5-24-32, 5-16-45 либо по тел. «102». Вознаграждение гарантировано!