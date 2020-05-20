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Как не попасть в сводки спасателей

20.05.2020 — ЧП | Кричевская жизнь  
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Источник материала: Кричевская жизнь

К сожалению, ежегодно в сводки спасателей попадают люди, которые хотели привести в порядок двор или убрать прошлогоднюю траву и мусор, а закончили звонком в службу 112. Однако не только выжигание сухой растительности или костер с прошлогодней листвой могут представлять опасность.
Горючие жидкости. Благоустройство территории может закончиться трагедией, если при заправке любого агрегата с использованием бензина (газонокосилки, мотоблока и т.п.) у вас окажется источник зажигания. Особое внимание при этом – наведению порядка в гаражах: здесь чаще всего встречаются промасленные тряпки, емкости, хранящие следы ЛВЖ и бензина. Для того, чтобы случилась беда, достаточно маленькой искры. Чаще всего в практику спасателей попадают беспечные курильщики, которые, забыв элементарные правила, получают ожоги. Иногда все заканчивается вспышкой паров и незначительными травмами, иногда – 90% ожогов и смертельным исходом.
Руки, ноги и другие части тела в лопастях различных агрегатов. Техника безопасности, увы, чаще всего написана кровью жертв и пострадавших. Недавно спасатели выезжали освобождать из мотоблока ногу мужчины, который вспахивал огород. Его штанина намоталась на фрезу, зажав ногу в механизме. В прошлом году произошла аналогичная ситуация, в результате которой погиб человек. Поэтому во время сельскохозяйственных работ соблюдайте правила безопасности, указанные в инструкции к приборам. Всегда заправляйте рубашки, брюки, чтобы они не попали в агрегат. Будьте внимательны и осторожны. Не допускайте детей и подростков к использованию таких агрегатов.
Подвалы, погреба и колодцы. Несчастные случаи в колодцах нередко становятся резонансными, ведь при стечении самых неблагоприятных обстоятельств может погибнуть не только тот, кто проводил работы внутри, но и человек, который бросился спасать пострадавшего. Основной причиной таких ЧС становится скопление газа. Как правило, это метан, который выделяется при гниении, и не имеет запаха и цвета. Он скапливается в подвалах, канализационных колодцах и погребах. Достаточно нескольких вдохов, чтобы почувствовать удушье. Именно поэтому доверьте прочистку колодцев, работы в них специально обученным людям из специализированых организаций или предприятий, которые не только знают про технику безопасности, но и имеют в наличии соответствующую экипировку и приборы.
Выжигание сухой растительности. В этом году уже есть примеры, когда человек выжигал траву и спалил полдеревни. И от того, что жилых домов в ней осталось всего несколько, не намного легче. От разбушевавшегося пламени может пострадать не только имущество, но и сам поджигатель или случайно оказавшиеся на месте пожара люди.
Напомним, что с 25 мая вступают в силу правила пожарной безопасности для жилых домов, садовых домиков и дач взамен ППБ-01-2014. Ознакомиться с текстом правил можно на сайте 112.by.
РОЧС.

 
 
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К сожалению, ежегодно в сводки спасателей попадают люди, которые хотели привести в порядок двор или убрать прошлогоднюю траву и мусор,
 
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