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Женщина попала под колеса авто в столице
Источник материала: БTВ Минске выясняют обстоятельства ночной аварии. На улице Горовца женщина попала под колеса автомобиля. Водитель Mitsubishi двигался в направлении Плеханова и не заметил пешехода. 38-летняя женщина пересекала проезжую часть в неразрешенном для этого месте. С травмами она в больнице.
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В Минске выясняют обстоятельства ночной аварии. На улице Горовца женщина попала под колеса автомобиля. Водитель Mitsubishi двигался в направлении Плеханова и не...
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