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Женщина попала под колеса авто в столице

20.05.2020 16:08 — ЧП | БT  
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Источник материала: БT

В Минске выясняют обстоятельства ночной аварии. На улице Горовца женщина попала под колеса автомобиля. Водитель Mitsubishi двигался в направлении Плеханова и не заметил пешехода. 38-летняя женщина пересекала проезжую часть в неразрешенном для этого месте. С травмами она в больнице.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске выясняют обстоятельства ночной аварии. На улице Горовца женщина попала под колеса автомобиля. Водитель Mitsubishi двигался в направлении Плеханова и не...
 
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