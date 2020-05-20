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На Партизанском проспекте с легковым автомобилем столкнулась маршрутка
Источник материала: БTВодитель микроавтобуса Ford двигался в третьей полосе в направлении Рабочего переулка и не выдержал безопасную дистанцию. В результате происшествия травмирован пассажир маршрутки. Это ребенок 2017 года - его доставили в больницу. Обстоятельства происшествия выясняет ГАИ.
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Водитель микроавтобуса Ford двигался в третьей полосе в направлении Рабочего переулка и не выдержал безопасную дистанцию. В результате происшествия травмирован...
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