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На Партизанском проспекте с легковым автомобилем столкнулась маршрутка

20.05.2020 16:08 — ЧП | БT  
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Источник материала: БT

Водитель микроавтобуса Ford двигался в третьей полосе в направлении Рабочего переулка и не выдержал безопасную дистанцию. В результате происшествия травмирован пассажир маршрутки. Это ребенок 2017 года - его доставили в больницу. Обстоятельства происшествия выясняет ГАИ.

 
 
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Водитель микроавтобуса Ford двигался в третьей полосе в направлении Рабочего переулка и не выдержал безопасную дистанцию. В результате происшествия травмирован...
 
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