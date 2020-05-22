В Пакистане разбился пассажирский самолет

Источник материала: Tut.by

Самолет «Пакистанских международных авиалиний» потерпел крушение неподалеку от города Карачи. Об этом сообщает телеканал Geo TV .

Согласно источникам, Airbus A320 летел из Лахора в Карачи. Связь с самолетом пропала практически перед самой посадкой. По неподтвержденной пока информации, на борту самолета находился 91 пассажир.

#PIA لاہور سے کراچی پی آئی اے کا جہاز لینڈنگ کرتے ہوئے شہری آبادی جناح گارڈن میں گر کر تباہ

95 مسافر سوار تھے

اللہ سب خیر رکھے۔

آمین ثم آمین pic.twitter.com/dgbJPjR6Vn — Dr. Fiza Akbar Khan (@Dr_fizakhan) May 22, 2020

На место крушения прибыли силы быстрого реагирования пакистанской армии для оказания помощи и спасательных работ. Число жертв уточняется.

(Будет дополнено)