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В Пакистане разбился пассажирский самолет
Источник материала: Tut.by
Самолет «Пакистанских международных авиалиний» потерпел крушение неподалеку от города Карачи. Об этом сообщает телеканал
Согласно источникам, Airbus A320 летел из Лахора в Карачи. Связь с самолетом пропала практически перед самой посадкой. По неподтвержденной пока информации, на борту самолета находился 91 пассажир.
На место крушения прибыли силы быстрого реагирования пакистанской армии для оказания помощи и спасательных работ. Число жертв уточняется.
(Будет дополнено)
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Связь с самолетом пропала практически перед самой посадкой. По неподтвержденной пока информации, на борту самолета находилось 85 пассажиров. Число жертв...
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