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В Пакистане разбился пассажирский самолет

22.05.2020 13:26 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Самолет «Пакистанских международных авиалиний» потерпел крушение неподалеку от города Карачи. Об этом сообщает телеканал Geo TV.

Согласно источникам, Airbus A320 летел из Лахора в Карачи. Связь с самолетом пропала практически перед самой посадкой. По неподтвержденной пока информации, на борту самолета находился 91 пассажир.

На место крушения прибыли силы быстрого реагирования пакистанской армии для оказания помощи и спасательных работ. Число жертв уточняется.

(Будет дополнено)

 
 
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Связь с самолетом пропала практически перед самой посадкой. По неподтвержденной пока информации, на борту самолета находилось 85 пассажиров. Число жертв...
 
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