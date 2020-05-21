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В Вилейском районе погиб водитель-бесправник

21.05.2020 16:06 — ЧП | БT  
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Источник материала: БT

Стали известны подробности аварии в Вилейском районе. На загородной дороге около деревни Вязынь погиб водитель автомобиля Ford. Машину нашли в поле. 29-летний житель Молодечненского района не справился с управлением, транспортное средство выехало за пределы проезжей части и опрокинулось. Выяснилось, что водитель не был пристегнут ремнями безопасности, а ранее лишен водительских прав за управление в нетрезвом состоянии и 13 раз за нарушение правил привлекался к административной ответственности.

 
 
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Стали известны подробности аварии в Вилейском районе. На загородной дороге около деревни Вязынь погиб водитель автомобиля Ford. Машину нашли в поле. 29-летний житель...
 
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