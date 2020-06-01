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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Жулика в Бобруйске смогли найти по отпечатку его руки Пошли по следу - жулика в Бобруйске смогли найти по отпечатку его руки. В милицию обратился местный житель за помощью. Мужчина сообщил, что у него со двора дома...

Пошли по следу - жулика в Бобруйске смогли найти по отпечатку его руки. В милицию обратился местный житель за помощью. Мужчина сообщил, что у него со двора дома пропали личные вещи. Объект находится в процессе стройки. И когда хозяин утром приехал, то не обнаружил насос для скважин и фонарь с датчиком. Кроме того, были срезаны провода. Их тоже забрали. Уже на месте эксперт обнаружил на заборе два следа руки. Один из отпечатков после проверки удалось идентифицировать. Наследил безработный житель райцентра - его вскоре задержали. Вероятно, будет проведена также и трасологическая экспертиза. Специалисты нашли след обуви и сделали гипсовый слепок, который передали следователю. Уже возбуждено уголовное дело. Статья - "Кража".