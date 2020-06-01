Профилактика краж из жилищ

Источник материала: Кричевская жизнь

Кражам из жилищ подвержены все без исключения регионы Республики Беларусь. Сводки показывают, что предметом посягательства является все что угодно — от 10 рублей, кастрюль, продуктов питания, одежды, мобильных телефонов и до дорогостоящей компьютерной техники, ювелирных изделий и крупных сумм денег.

Находитесь вы дома или за пределами своего жилища, дверь в квартиру либо домовладение всегда должна быть закрытой на замок. Никогда не открывайте дверь в квартиру, не убедившись, кто находится за ней. Если вы проживаете в многоквартирном доме и подъезд вашего дома оборудован домофоном, то не следует вместе с собой проводить в дом незнакомцев. Лучше попросить их перезвонить в ту квартиру, в которую они пришли. Не теряйте бдительности, если приглашаете к себе в квартиру малознакомых лиц. Особенно это касается лиц, занимающихся попрошайничеством, продающих домашнюю утварь либо другие предметы обихода по частным домовладениям и квартирам. Обычно в этих ситуациях один преступник отвлекает, а другой похищает ценные предметы, расположенные на видных и в легкодоступных местах. После их ухода обнаруживаются пропажи денег, мобильных телефонов и других ценнос-тей.

Основными причинами и условиями совершения краж из частных домовладений и квартир являются:

— беспечность и доверчивость потерпевших (уходя из дома, всегда проверяйте, плотно ли закрыты окна, заперта ли входная дверь, даже если вы находитесь дома, всегда запирайте входную дверь);

— никогда и не под каким предлогом не сообщайте незнакомым лицам об отсутствии дома ваших соседей по домовладению либо квартире;

— пьянство (нередко непосредственно перед хищением потерпевшие распивали совместно с преступниками алкогольные напитки);

— ненадлежащая укрепленности жилых помещений, отсутствие охранной сигнализации.

Помните, ваша безопасность в ваших руках. Будьте всегда бдительными.

Приведем несколько элементарных правил, как обеспечить сохранность своего имущества:

— не оставляйте ключи от дома либо квартиры под ковриком, в почтовом ящике, на электрощите и в других доступных местах;

— покидая квартиру либо дом, не забывайте запирать окна, форточки и балконы, в домовладениях входные ворота, калитки, которые могут стать лазейкой для преступников;

— не спешите открывать дверь незнакомцам, особенно если они представляются работником службы, в которую вы не обращались;

— категорически запрещайте детям открывать дверь незнакомцам, под каким бы предлогом они не просили бы войти в квартиру;

— уезжая в длительную командировку либо отпуск, просите соседей, а лучше родственников присматривать за жилищем и забирать почтовую корреспонденцию;

— при утере ключей от квартиры либо домовладения, незамедлительно меняйте замок.

Способов для проникновения в жилище существует много — невскрывающихся замков не бывает, а лучшего способа обезопасить свое жилище, чем установка охранной сигнализации, пока не изобретено.

С. Егоров,

заместитель начальника

ООПП РОВД майор милиции.