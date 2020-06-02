Могилевчанина разыскивают уже 6 лет: он уехал на заработки в Россию и пропал

Источник материала: Tut.by

Могилевчанин Сергей Федосов в 2014 году уехал на заработки в Россию и пропал, сообщает поисково-спасательный отряд «Симуран». Вот уже 6 лет мужчина не выходил на связь. Он может жить в городе Истра Московской области.

43-летний Сергей Федосов может передвигаться на машине Cadillac SRX белого цвета



Фото: ПСО «Симуран»

Приметы: на вид 40−45 лет, рост 165−170 см, среднего телосложения, нос средний, волосы короткие, темно-русые, глаза голубые.

Всех, кто что-либо знает о пропавшем, просят сообщить поисковикам по телефону (+375 29) 222−10−19 или в милицию по телефону 102.