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Могилевчанина разыскивают уже 6 лет: он уехал на заработки в Россию и пропал

02.06.2020 12:02 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Могилевчанин Сергей Федосов в 2014 году уехал на заработки в Россию и пропал, сообщает поисково-спасательный отряд «Симуран». Вот уже 6 лет мужчина не выходил на связь. Он может жить в городе Истра Московской области.

43-летний Сергей Федосов может передвигаться на машине Cadillac SRX белого цвета


Фото: ПСО «Симуран»

Приметы: на вид 40−45 лет, рост 165−170 см, среднего телосложения, нос средний, волосы короткие, темно-русые, глаза голубые.

Всех, кто что-либо знает о пропавшем, просят сообщить поисковикам по телефону (+375 29) 222−10−19 или в милицию по телефону 102.

 
 
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Сергей Федосов может жить в городе Истра Московской области.
 
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