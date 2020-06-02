|
В Жодино следователи выясняют обстоятельства жестокого убийства
Источник материала: Tut.by
В Жодино по подозрению в жестоком убийстве задержаны два брата. Тело жертвы было обнаружено в районе городского кладбища. Подробности
В воскресенье, 31 мая, в районе городского кладбища, недалеко от мусорной свалки, было обнаружено тело женщины с колото-резаными ранами. Убитой оказалась 47-летняя местная жительница. Под подозрение попали двое проживающих в Жодино братьев 54 и 50 лет — они были задержаны милицией.
Возбуждено уголовное дело об убийстве с особой жестокостью, следователи выясняют все подробности убийства.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тело убитой жительницы Жодино было обнаружено в воскресенье, 31 мая, близ городского кладбища.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)