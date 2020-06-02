В Жодино следователи выясняют обстоятельства жестокого убийства

Источник материала: Tut.by

В Жодино по подозрению в жестоком убийстве задержаны два брата. Тело жертвы было обнаружено в районе городского кладбища. Подробности сообщила пресс-служба Следственного комитета.



Фото: пресс-служба Следственного комитета Беларуси

В воскресенье, 31 мая, в районе городского кладбища, недалеко от мусорной свалки, было обнаружено тело женщины с колото-резаными ранами. Убитой оказалась 47-летняя местная жительница. Под подозрение попали двое проживающих в Жодино братьев 54 и 50 лет — они были задержаны милицией.

Возбуждено уголовное дело об убийстве с особой жестокостью, следователи выясняют все подробности убийства.