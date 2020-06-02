В Рогачевском районе женщина пыталась сама потушить авто - и ее без сознания с ожогами нашли спасатели

Источник материала: Tut.by

В Рогачевском районе женщина пыталась потушить свое горящее авто и получила ожоги, сообщили в МЧС.





Инцидент произошел утром 1 июня в агрогородке Городец. 48-летняя хозяйка автомобиля при попытке потушить его получила ожоги, самостоятельно выбралась из гаража, ее без сознания на улице нашли прибывшие спасатели.

Женщину передали скорой, огонь ликвидировали.

Причина пожара устанавливается.