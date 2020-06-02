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В Рогачевском районе женщина пыталась сама потушить авто - и ее без сознания с ожогами нашли спасатели
Источник материала: Tut.by
В Рогачевском районе женщина пыталась потушить свое горящее авто и получила ожоги,
Инцидент произошел утром 1 июня в агрогородке Городец. 48-летняя хозяйка автомобиля при попытке потушить его получила ожоги, самостоятельно выбралась из гаража, ее без сознания на улице нашли прибывшие спасатели.
Женщину передали скорой, огонь ликвидировали.
Причина пожара устанавливается.
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В Рогачевском районе женщина пыталась сама потушить авто - и ее без сознания с ожогами нашли спасатели
Хозяйка авто самостоятельно выбралась из гаража.
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