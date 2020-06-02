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В Шумилинском районе на пожаре погиб 91-летний мужчина
Источник материала: Tut.by
91-летний мужчина погиб 1 июня на пожаре в деревне Ольшаники Шумилинского района,
Пожар начался днем, к моменту приезда спасателей в горящем доме уже обрушилась крыша, загорелись стоявшие рядом два сарая.
Под обрушившимися конструкциями спасатели нашли тело погибшего пенсионера.
Работники МЧС потушили горевшие сооружения, причина пожара устанавливается.
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Причина пожара устанавливается.
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