|
В Новополоцке мужчина помогал соседке-пенсионерке мыть окно - и выпал с 5 этажа вместе с рамой
Источник материала: Tut.by
ЧП произошло утром 4 июня в одной из многоэтажек по улице Блохина в Новополоцке. По предварительной информации милиции, пенсионерка попросила соседа помочь помыть окна на балконе, так как она боится высоты. Мужчина откликнулся на просьбу — и выпал из окна.
35-летний новополочанин, держась за оконную раму, высунулся за остекление. Конструкция оказалась непрочной и выпала вместе с ним с пятого этажа на асфальт. С многочисленными тяжелыми травмами пострадавший госпитализирован в реанимацию.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Он в реанимации в тяжелом состоянии.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)