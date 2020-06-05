В Новополоцке мужчина помогал соседке-пенсионерке мыть окно - и выпал с 5 этажа вместе с рамой

Источник материала: Tut.by

ЧП произошло утром 4 июня в одной из многоэтажек по улице Блохина в Новополоцке. По предварительной информации милиции, пенсионерка попросила соседа помочь помыть окна на балконе, так как она боится высоты. Мужчина откликнулся на просьбу — и выпал из окна.





35-летний новополочанин, держась за оконную раму, высунулся за остекление. Конструкция оказалась непрочной и выпала вместе с ним с пятого этажа на асфальт. С многочисленными тяжелыми травмами пострадавший госпитализирован в реанимацию.