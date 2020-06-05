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В Новополоцке мужчина помогал соседке-пенсионерке мыть окно - и выпал с 5 этажа вместе с рамой

05.06.2020 12:13 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

ЧП произошло утром 4 июня в одной из многоэтажек по улице Блохина в Новополоцке. По предварительной информации милиции, пенсионерка попросила соседа помочь помыть окна на балконе, так как она боится высоты. Мужчина откликнулся на просьбу — и выпал из окна.


35-летний новополочанин, держась за оконную раму, высунулся за остекление. Конструкция оказалась непрочной и выпала вместе с ним с пятого этажа на асфальт. С многочисленными тяжелыми травмами пострадавший госпитализирован в реанимацию.

 
 
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