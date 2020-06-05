В Березинском районе дети сами запустили газонокосилку - 6-летний ребенок в больнице

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В Березинском районе дети сами запустили газонокосилку - 6-летний ребенок в больнице
Источник материала: Tut.by
В Березинском районе дети самостоятельно запустили газонокосилку, в итоге 6-летний ребенок попал в больницу с травмой ноги. Следователи проводят проверку.
По данным следствия, 4 июня двое детей самостоятельно запустили газонокосилку, под которую попала нога одного из них. Ребенок госпитализирован,
Жизнь ребенка вне опасности. Проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза.
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Следователи проводят проверку.
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