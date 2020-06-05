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В Березинском районе дети сами запустили газонокосилку - 6-летний ребенок в больнице

05.06.2020 15:38 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Березинском районе дети самостоятельно запустили газонокосилку, в итоге 6-летний ребенок попал в больницу с травмой ноги. Следователи проводят проверку.


Фото: Следственный комитет Беларуси

По данным следствия, 4 июня двое детей самостоятельно запустили газонокосилку, под которую попала нога одного из них. Ребенок госпитализирован, сообщает Следственный комитет. Родители находились в доме, когда случилось ЧП, а после самостоятельно доставили сына в больницу.

Жизнь ребенка вне опасности. Проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза.

 
 
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