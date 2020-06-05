В Березинском районе дети сами запустили газонокосилку - 6-летний ребенок в больнице

Источник материала: Tut.by

В Березинском районе дети самостоятельно запустили газонокосилку, в итоге 6-летний ребенок попал в больницу с травмой ноги. Следователи проводят проверку.



Фото: Следственный комитет Беларуси

По данным следствия, 4 июня двое детей самостоятельно запустили газонокосилку, под которую попала нога одного из них. Ребенок госпитализирован, сообщает Следственный комитет. Родители находились в доме, когда случилось ЧП, а после самостоятельно доставили сына в больницу.

Жизнь ребенка вне опасности. Проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза.