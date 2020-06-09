В центре Бреста горит здание трикотажной фабрики

Источник материала: Tut.by

9 июня на третьем этаже здания бывшей трикотажной фабрики разгорелся пожар. На месте работают спасатели, сообщили TUT.BY в городском отделе МЧС.



Фото читателя Романа

Пожар в доме № 13 на улице Куйбышева начался около 12.30. По словам очевидцев, горят офисные помещения на третьем этаже здания.

На месте работают спасатели, идет локализация пожара, сообщили в МЧС.

Информации о пострадавших пока нет.



Фото читательницы Дарьи