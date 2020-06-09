|
В центре Бреста горит здание трикотажной фабрики
Источник материала: Tut.by
9 июня на третьем этаже здания бывшей трикотажной фабрики разгорелся пожар. На месте работают спасатели, сообщили TUT.BY в городском отделе МЧС.
Пожар в доме № 13 на улице Куйбышева начался около 12.30. По словам очевидцев, горят офисные помещения на третьем этаже здания.
На месте работают спасатели, идет локализация пожара, сообщили в МЧС.
Информации о пострадавших пока нет.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Информации о пострадавших пока не поступало.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)