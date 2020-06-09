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В центре Бреста горит здание трикотажной фабрики

09.06.2020 13:24 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

9 июня на третьем этаже здания бывшей трикотажной фабрики разгорелся пожар. На месте работают спасатели, сообщили TUT.BY в городском отделе МЧС.


Фото читателя Романа

Пожар в доме № 13 на улице Куйбышева начался около 12.30. По словам очевидцев, горят офисные помещения на третьем этаже здания.

Открыть/скачать видео (1.49 МБ)

На месте работают спасатели, идет локализация пожара, сообщили в МЧС.

Информации о пострадавших пока нет.


Фото читательницы Дарьи

 
 
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Информации о пострадавших пока не поступало.
 
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