ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Возгорание на МТЗ: пожар ликвидирован

09.06.2020 13:06 — ЧП | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Пожар на МТЗ удалось ликвидировать за полчаса. Инцидент произошел сегодня утром в прессовом цеху. Информация об этом поступила на горячую линию в 9:15. Позже выяснилось, что загорелась покрасочная камера, а затем и кровля здания на площади 60 кв.м. в покрасочном участке цеха. На место были направлены две автоцистерны, спасателям понадобилось примерно полчаса, чтобы справиться с возгоранием. Пострадавших нет, эвакуация персонала не требовалась. Причина пожара пока не называется.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пожар на МТЗ удалось ликвидировать за полчаса. Инцидент произошел сегодня утром в прессовом цеху. Информация об этом поступила на горячую линию в 9:15. Позже...
 
Новости дня
Новости ЧП
 
В Витебске пожарные спасли из горящей квартиры 94-летнюю хозяйку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

08.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
09.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика