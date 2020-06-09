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Оштрафован владелец собаки, покусавшей девочку в Плещицах
09.06.2020 — ЧП | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
5 июня в агрогородке Плещицы собака напала на девочку. Домашнее животное причинило вред здоровью несовершеннолетней. Милиция оперативно отреагировала на поступивший вызов отца пострадавшей. В течение трех суток Пинским РОВД проведена проверка, по признакам административного правонарушения составлен протокол, материалы направлены в суд.
8 июня суд Пинского района и города Пинска рассмотрел дело об административном правонарушении. В соответствии с Правилами содержания домашних собак, кошек, а также отлова безнадзорных животных в населенных пунктах Республики Беларусь, владельцы собак, кошек обязаны строго выполнять санитарно-ветеринарные нормы и правила их содержания, не допускать загрязнения этими животными общедоступных мест, обеспечивать безопасность людей. Как установлено в ходе рассмотрения дела, указанные требования игнорировались владельцем собаки.
За нарушение правил содержания собаки, повлекшее причинение вреда здоровью человека, виновный привлечен к ответственности. Суд Пинского района и города Пинска вынес постановление о наложении административного взыскания в виде штрафа в размере 10 базовых величин (270 рублей).
Постановление вступит в законную силу по истечении срока на обжалование и опротестование.
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