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Оштрафован владелец собаки, покусавшей девочку в Плещицах

09.06.2020 — ЧП | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Оштрафован владелец собаки, покусавшей девочку в Плещицах
Владелец собаки из Плещиц привлечен к административной ответственности. Суд принял постановление о наложении штрафа в размере 270 рублей, сообщает Пинский райисполком.

5 июня в агрогородке Плещицы собака напала на девочку. Домашнее животное причинило вред здоровью несовершеннолетней. Милиция оперативно отреагировала на поступивший вызов отца пострадавшей. В течение трех суток Пинским РОВД проведена проверка, по признакам административного правонарушения составлен протокол, материалы направлены в суд.

8 июня суд Пинского района и города Пинска рассмотрел дело об административном правонарушении. В соответствии с Правилами содержания домашних собак, кошек, а также отлова безнадзорных животных в населенных пунктах Республики Беларусь, владельцы собак, кошек обязаны строго выполнять санитарно-ветеринарные нормы и правила их содержания, не допускать загрязнения этими животными общедоступных мест, обеспечивать безопасность людей. Как установлено в ходе рассмотрения дела, указанные требования игнорировались владельцем собаки.

За нарушение правил содержания собаки, повлекшее причинение вреда здоровью человека, виновный привлечен к ответственности. Суд Пинского района и города Пинска вынес постановление о наложении административного взыскания в виде штрафа в размере 10 базовых величин (270 рублей).

Постановление вступит в законную силу по истечении срока на обжалование и опротестование.

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