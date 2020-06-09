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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Серьезное ДТП сегодня произошло у станции метро "Пушкинская" Авария привела к пробкам. После столкновения двух легковых авто одна из машин опрокинулась и зацепила карету скорой помощи, которая была припаркована у...

Авария привела к пробкам. После столкновения двух легковых авто одна из машин опрокинулась и зацепила карету скорой помощи, которая была припаркована у остановочного пункта. В результате две полосы оказались заблокированы для движения транспорта. В аварии никто не пострадал.