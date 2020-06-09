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Серьезное ДТП сегодня произошло у станции метро "Пушкинская"
Источник материала: БTАвария привела к пробкам. После столкновения двух легковых авто одна из машин опрокинулась и зацепила карету скорой помощи, которая была припаркована у остановочного пункта. В результате две полосы оказались заблокированы для движения транспорта. В аварии никто не пострадал.
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Авария привела к пробкам. После столкновения двух легковых авто одна из машин опрокинулась и зацепила карету скорой помощи, которая была припаркована у...
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