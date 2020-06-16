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Мужчина на этом видео подозревается в повреждении имущества и хищении денег

16.06.2020 20:56 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Если вы узнали мужчину на видео или обладаете информацией о его местонахождении, просьба сообщить в Ленинский РОВД г.Бреста:

Мужчина на этом видео подозревается в повреждении имущества и хищении денег


8 (033) 383-63-86 
8 (029) 823-65-90 
8 (0162) 27-59-21 
102



Место: г.Брест, ул. Куйбышева, 19 

Дата и время: 4 июня, 22:50 

Обстоятельства: подозревается в повреждении имущества и хищении денег. 

Конфиденциальность гарантируется!

 
Теги: Брест
 
 
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  Если вы узнали мужчину на видео или обладаете информацией о его местонахождении, просьба сообщить в Ленинский РОВД г.Бреста: 8 (033) 383-63-86 8 (029) 823-65-90 8 (0162) 27-59-21 102 ...
 
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