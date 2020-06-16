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Мужчина на этом видео подозревается в повреждении имущества и хищении денег
16.06.2020 20:56 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Если вы узнали мужчину на видео или обладаете информацией о его местонахождении, просьба сообщить в Ленинский РОВД г.Бреста:
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Если вы узнали мужчину на видео или обладаете информацией о его местонахождении, просьба сообщить в Ленинский РОВД г.Бреста: 8 (033) 383-63-86 8 (029) 823-65-90 8 (0162) 27-59-21 102 ...
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