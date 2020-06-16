Мужчина на этом видео подозревается в повреждении имущества и хищении денег

Источник материала: Виртуальный Брест

Если вы узнали мужчину на видео или обладаете информацией о его местонахождении, просьба сообщить в Ленинский РОВД г.Бреста:







8 (033) 383-63-86

8 (029) 823-65-90

8 (0162) 27-59-21

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Место: г.Брест, ул. Куйбышева, 19



Дата и время: 4 июня, 22:50



Обстоятельства: подозревается в повреждении имущества и хищении денег.



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